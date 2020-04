Wegen Airbnb in Düsseldorf : Strengere Regeln gegen Wohnungsnot

Wegen Airbnb in Düsseldorf

Die Stadt will noch stärker gegen illegale Ferienwohnungen auf Portalen wie Airbnb vorgehen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Illegale Airbnb-Vermietung und Leerstand: Die Stadt legt eine Zwischenbilanz ihrer Kontrollen vor

Ein halbes Jahr nach ihrer Einführung nahm der Beigeordnete Christian Zaum am Montag im Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung in einem Zwischenbericht Stellung zur Wohnraumschutzsatzung. Die Verwaltung sei auf einem guten Weg und sie habe eine deutlich bessere Orientierung, „allerdings sind wir nicht am Ziel“.