Prozessauftakt verschoben : Düsseldorfer Vermögensverwalter soll mehr als 200.000 Euro veruntreut haben

Düsseldorf Aus fremdem Firmenvermögen soll ein 48-Jähriger mehr als 200.000 Euro abgezweigt haben. Eigentlich sollte am Montag der Prozess gegen ihn starten – wurde aber wegen eines Formfehlers verschoben.

An einem Formfehler ist am Montag beim Amtsgericht der Prozess gegen einen 48-jährigen Vermögensverwalter gescheitert. Laut Anklage soll er sich in 26 Fällen der gewerbsmäßigen Untreue schuldig gemacht, soll als Treuhänder aus fremden Firmenvermögen insgesamt mehr als 230.000 Euro auf eigene Konten abgezweigt haben. Da die Anklagebank aber leer blieb und offen war, ob der Angeklagte überhaupt eine ordnungsgemäße Ladung zum Gerichtstermin erhalten hatte, wurde der Start für den Untreueprozess jetzt auf den 2.November verschoben.