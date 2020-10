Nahe Seniorenresidenz : Vermisster 85-Jähriger tot aufgefunden

Düsseldorf Der vermisste Senior, der am Montag aus seiner Unterkunft verschwunden war, ist in einem Gebüsch tot aufgefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der seit Montag, 12. Oktober, vermisste 85 Jahre alte Mann aus einer Düsseldorfer Seniorenresidenz ist tot. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihn ein privater Suchdienst in einem Gebüsch nahe der Unterkunft leblos vorgefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei habe umgehend Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Derzeit und unter Vorbehalt bis zur Obduktion sehe die Polizei aber keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Düsseldorfer Polizei hatte sich am Freitag mit der Fahndung an die Öffentlichkeit gewandt.