War seit Dienstag verschwunden : Vermisster 16-Jähriger aus Hassels ist wieder aufgetaucht

Düsseldorf Ein 16-Jähriger aus Düsseldorf, den seine Eltern am Dienstag als vermisst gemeldet hatten, wurde gefunden. Der Jugendliche hatte wohl vor, sich ins Ausland abzusetzen.

Einen 16-Jährigen aus Hassels, der seit Dienstag als vermisst galt, hat die Polizei am Freitagabend ausfindig gemacht. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der Jugendliche von Einsatzkräften in einer Wohnung im Düsseldorfer Stadtgebiet wohlbehalten aufgefunden, heißt es.

Offenkundig hatte der Junge hier Unterschlupf gesucht. Ersten Aussagen nach wollte sich der 16-Jährige von hier aus mit einem 15-jährigen Bekannten ins Ausland absetzen. Nikita S. befindet sich mittlerweile in Obhut der Jugendschutzstelle, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an.

Der Jugendliche war nach dem Unterricht an seiner Schule in Reisholz nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei hatte unter anderem mit Spürhunden großflächig nach dem 16-Jährigen gesucht. Die Mutter hatte unserer Redaktion mitgeteilt, dass es zuvor keine Probleme in der Familie oder mit Freunden gegeben hatte.