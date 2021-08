Drei Monate nach Verschwinden : Vermisste 55-Jährige tot in Düsseldorf aufgefunden

Düsseldorf Drei Monate nach ihrem Verschwinden wurde eine vermisste 55-Jährige tot aufgefunden. Spaziergänger entdeckten die Leiche im Aaper Wald.

Mehr als drei Monate ist es her, dass die Polizei mit einem Bild nach einer 55-jährigen Frau aus Düsseldorf gesucht hat, nun gibt es traurige Gewissheit: Die Frau wurde tot im Aaper Wald aufgefunden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Spaziergänger hatten die Leiche am vergangenen Mittwoch an einer nur schwer zugänglichen Stelle in dem Wald im Düsseldorfer Osten entdeckt. Nun konnte die Frau eindeutig identifiziert werden, heißt es von der Polizei. Es handelt sich demnach um die 55-jährige Düsseldorferin, die Mitte Mai als vermisst gemeldet worden war. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler nicht von einem Fremdverschulden oder einer Straftat aus. Die Ermittlungen dauern an.