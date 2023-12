Mietstreit in Düsseldorf Vermieter möchte Mieter in der Altstadt kündigen – und lässt ihn frieren

Es klingt unwirklich, ist für Said C. (Name geändert) allerdings Realität: Nach und nach verlassen Mieter in dem von ihm bewohnten Haus in der Düsseldorfer Altstadt ihre Wohnungen. Ist eine Person ausgezogen, kommen Handwerker, die der Vermieter beauftragt hat, in die leere Wohnung. Sie hämmern in die Wände, reißen Heizungskörper und sanitäre Anlagen heraus oder zerreißen die Tapete. So erzählt es der 71-Jährige bei einem Vorortbesuch unserer Redaktion. Er ist verzweifelt und hat Angst vor den nächsten Schritten seines Vermieters, deshalb hat er sich an unsere Redaktion gewendet.