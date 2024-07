Was läuft schief in der Stadt? Düsseldorf stürzt in weltweitem Lebensqualität-Ranking ab

Das Ranking des Magazins bewertet die Lebensqualität in den Städten nach einem umfassenden Kriterien-Katalog. Die Kategorien sind dabei Stabilität (unter anderem Kriminalitätsrate, Terrorgefahr etc.), Gesundheitswesen (Ärzteversorgung etc.), Kultur und Umwelt (Wetter, soziale Einschränkungen, Zensur, Essen und Trinken), Bildungswesen (Schulen etc.) und Infrastruktur (Straßennetz, öffentlicher Nahverkehr etc.).