Auseinandersetzung in Düsseldorf : Verletzter nach Angriff im Hofgarten außer Lebensgefahr

Düsseldorf Nach der Auseinandersetzung zweier Gruppen im Hofgarten in Düsseldorf hat sich der Gesundheitszustand eines Verletzten stabilisiert. Ein Tatverdacht hat sich nicht erhärtet.

Die Auseinandersetzung reiht sich in eine Vielzahl von Geschehnissen am Pfingstwochenende in Düsseldorf ein. Am ersten Wochenende mit geöffneter Außengastronomie hatten sich in der Altstadt die Gassen mit feiernden Menschen gefüllt, die Kurze Straße musste in der Nacht zu Samstag geräumt werden. Auf der Kö bildeten sich hupende Autokorsos – die Straße wurde darum am Montagabend für den Verkehr gesperrt.