Unfall in Düsseldorf : Verletzter befreite sich aus Panik aus dem Fahrstuhl

Düsseldorf Ein Mann befreite sich Samstag aus einem defekten Aufzug und stürzte in die Tiefe.

Der Grund, warum sich ein Mann am späten Samstagabend eigenständig aus einem steckengebliebenen Aufzug des Hotels Ruby Coco an der Steinstraße befreien wollte und bei dem Versuch gut vier Meter in den Fahrstuhlschacht abstürzte, scheint geklärt: Wie eine Sprecherin des Hotels mitteilte, sei der schwer verletzte Mann in Panik geraten und habe deshalb die Türen des Aufzugs geöffnet.