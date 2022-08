i-Dötzchen-Aktion in Düsseldorf : Verkehrswacht mahnt zu Vorsicht auf Schulwegen

Düsseldorf Mit der jährlichen "i-Dötzchen-Aktion" sollen Erstklässler in Düsseldorf besser im Straßenverkehr gesehen werden und Verkehrsteilnehmer zur Achtsamkeit gemahnt werden. Eltern-Taxis sind nach wie vor ein großes Problem.

Dania Mendez‘ Sohn Roberto gehört zu den rund 5800 Erstklässlern, die am Donnerstag in Düsseldorf eingeschult wurden. Weit hat er es zwar nicht von seinem Zuhause bis zur Martin-Luther-Grundschule in Bilk. Trotzdem begleitet ihn seine Mutter in den ersten Tagen noch zu Fuß. „Wir zeigen ihm dabei, wo die gefährlichen Stellen sind. Sorgen mache ich mir aber keine“, sagt Mendez.

Damit auch die vielen, anderen „i-Dötzchen“ sicher an ihr Ziel gelangen, startet die Verkehrswacht in Kooperation mit der Prüfgesellschaft Dekra, der Düsseldorfer Polizei und dem Schulamt seit 35 Jahren eine besondere Aktion zur Einschulung. So bekamen die Erstklässler der Bilker Grundschule von Bürgermeister Josef Hinkel und dem leitenden Polizeidirektor Frank Stötzel ein rotes, reflektierendes Cappy geschenkt, das für mehr Sichtbarkeit der Kinder im Straßenverkehr sorgen soll. Auch alle anderen Grundschulen in Düsseldorf haben diese erhalten. Zusätzlich werden an jeder Schule Aktionsbanner hängen, die zu Achtsamkeit und einer verringerten Geschwindigkeit mahnen. Die Streifenwagen der Polizei, die Busflotte der Rheinbahn und einige Taxis sind mit neon-gelben Heckaufklebern ausgestattet. „Alle Verkehrsteilnehmer sollten in den kommenden Tagen und Wochen besonders im Umfeld von Schulen den Fuß vom Gas nehmen und sich bremsbereit halten“, so Verkehrswacht-Vorsitzender Andreas Hartnigk. „Denn Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger.“