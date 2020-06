Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrspolitik in Düsseldorf : Warum der Pop-up-Radweg Unsinn ist

Der Pop-up-Radweg an der Cecilienallee am Montagmittag: Geparkt wird auf der Straße. Das soll sich jetzt wieder ändern. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Analyse Düsseldorf Der Pop-up-Radweg am Rhein in Düsseldorf wird wieder umgebaut. Bislang sorgte er für einen Unfall und viele gefährliche Situationen. Die meisten Radler interessiert das Experiment eher wenig – es gibt schönere Routen als die Fahrt auf der Straße.

Es ist ein bisschen so, als ob Kinder Verkehr spielen. Sie sitzen vor einem Teppich, auf dem Straßen abgebildet sind, und führen ihre Spielzeugautos über den Boden. Da werden Regeln eingeübt, erfunden und immer wieder geändert, und natürlich kracht’s auch mal. So ähnlich ergeht es Düsseldorf nun mit dem so genannten Pop-up-Radweg am Rhein.

Alle paar Tage müssen dort neue Regeln aufgestellt werden, weil man sich nach dem Beschluss des Verkehrsausschusses nicht die Zeit für eine vernünftige Planung nehmen wollte. Aber während man bei Kindern über Unfälle mit Spielzeugautos schmunzeln kann, sind Sach- und Personenschäden auf der Cecilienallee kein Spaß – und der öffentliche Straßenraum ist kein Spielplatz für sendungsbewusste Kommunalpolitiker.

Ob nun irgendein schlauer Kopf im Rathaus noch die Reißleine zieht oder nicht: Der Murks vom Rhein dürfte einen Sonderpreis des Bundes für Steuerzahler erhalten. Er hat ihn auf jeden Fall verdient.

Pop-up-Einrichtungen sind in Mode. Gemeint ist damit, dass etwas nicht für lange bleibt oder stattfindet, wo es eigentlich nichts zu suchen hat. Kreative Händler fingen damit an, für ein paar Wochen etwa in einem leerstehenden Geschäft ihre Waren anzubieten. Der Pop-up-Radweg ist nun eine aus Berlin importierte Idee und wie die Freigabe von Parkplätzen für Gastronomen (eine tolle Sache!) eine Reaktion auf Corona.

Der Gedanke dahinter: Mehr Leute sind wegen der Pandemie mit dem Rad unterwegs, am Rhein ist es voll, also lasst uns zwei der vier Spuren anders nutzen. Auserkoren wurde eine 2,9 Kilometer lange Route zwischen Altstadt und Messe, die Kosten kletterten wegen erster notwendiger Änderungen bereits um 30.000 auf 100.000 Euro. Durch die jetzt anstehenden Änderungen werden sie weiter steigen.

Foto: Bretz, Andreas (abr) 11 Bilder Düsseldorfs erster „Pop-up-Radweg“ wird eingerichtet

Die Frage ist, ob die Route gut gewählt ist. Denn Radler haben schon heute viele Optionen auf dieser Strecke. Die meisten von ihnen nutzen andere Wege als den Pop-up-Radweg: Sie fahren unter den Bäumen neben den Parkplätzen, auf einem der Wege durch den Rheinpark oder gleich unten am Rhein.

Die härteste Engstelle mit den meisten kritischen Situationen gibt es am Ende der Rheinuferpromenade nördlich der Oberkasseler Brücke. Sie hätte durch eine Verlängerung der Rheinuferpromenade längst beseitigt sein können.

Was jetzt SPD und Grüne mit heißer Nadel forciert haben, hätten sie auch ordentlich machen können. Seit 2014 steht auf Vorschlag der FDP die Promenadenverlängerung bis zur Rheinterrasse in der Vereinbarung der Ampel-Kooperation. Sie wäre durch eine langfristige Abgabe der Parkplätze günstig finanzierbar gewesen. Die Chance wurde nicht genutzt und ist ein Fall für den nächsten Stadtrat.

Stattdessen nun also ein Provisorium, an dem immer wieder herumgedoktert werden muss. Der Aufbau geschah auf so abstruse Art, dass man nur von einer „Verscheußlichung“ der Cecilienallee sprechen kann. Die Großzügigkeit der Straßenanlage wurde nach dem Schnittmuster kleinkarierten Planens zerhackt.

Was haben wir in den letzten Tagen dort gesehen? Die Parkplätze unter den Bäumen: mit Drängelgittern abgesperrt, damit kein aus- oder einparkendes Auto Radler gefährdet. Daneben der Pop-up-Radweg: durch Baken geschützt. Dann stehen auf der zweiten Fahrspur die Autos der Anwohner, denn die müssen ja auch irgendwo hin.

Foto: Gerhard Berger 6 Bilder Schwerer Unfall in Düsseldorf-Golzheim - Frau und Kind verletzt

Das ist überhaupt das Beste oder das Hirnrissigste, je nachdem, ob man amüsiert oder sauer auf den Schildbürgerstreich reagiert: Über fast 20 Jahre war die Innenstadt eine Großbaustelle und die Düsseldorfer sind froh, dass sie nun weniger Absperrungen sehen müssen. Jetzt wurden sie am Rhein wieder aufgebaut und mitten auf der Straße die Autos ausgestellt, die man doch eigentlich „zurückdrängen“ will. Der Künstler HA Schult hat sicher seinen Spaß dran, die Szenerie wirkt wie eine schlechte Kopie seines künstlichen Staus, den er in den neunziger Jahren am Unteren Werft vor der Altstadt aufbaute.

Diese Woche wird wieder geändert, alles soll besser werden. Die Parkplätze an der Cecilienallee sollen wieder genutzt werden können. Dafür sind neue Markierungen nötig, es gibt einen 75 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen zwischen Parkplätzen und Radweg. Damit würden alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt, lässt die Stadt wissen. War das vor vier Wochen etwa anders?