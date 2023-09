Straßensperrung in Düsseldorf Bauarbeiten in Eller werden über Monate für Behinderungen sorgen

Teile des anfallenden Niederschlagswassers aus dem Gebiet Eller und Wersten werden aktuell in der Krippstraße, Gumbertstraße sowie an der Vennhauser Allee in die Düssel eingeleitet. Dieses Wasser muss gemäß den gesetzlichen Vorgaben vor der Einleitung zukünftig von Schmutzstoffen gereinigt und daher zur Behandlung in ein Regenklärbecken gegeben werden. Das gereinigte Wasser wird dann in die angrenzende Düssel eingeleitet. Um die vorhandenen Regenwasserkanäle an das Becken anschließen zu können, müssen zusätzliche Zuleitungssammler gebaut werden.