Verkehr in Düsseldorf staute sich Kö-Bögen-Tunnel ist wegen technischer Probleme gesperrt

Viele Autofahrer standen in Fahrtrichtung stadtauswärts am Montagmorgen vor dem Kö-Bogen-Tunnel. Die Einfahrt war nicht möglich, ein rot-weißer Schrankenzaun versperrte den Weg. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte ein Sprecher der Stadt, der Kö-Bögen-Tunnel in Fahrtrichtung Nord sei aktuell aufgrund technischer Probleme gesperrt. Die Ursache sei der Ausfall einer Videoanlage.