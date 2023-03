Handel in Düsseldorf Verkaufsoffener Sonntag lockt viele Besucher an

Conny Wolters aus Emmerich ist mit ihrem Ehemann, der Tochter und dem künftigen Schwiegersohn nach Düsseldorf gekommen, sie schlendern über die Kö. Es sei okay, genug Geschäfte hätten geöffnet. „Für mich ist ohnehin das Schönste, an den Läden vorbei zu bummeln und in die Schaufenster zu gucken“, sagt sie. Es lohne sich für viele sicherlich nicht, an so einem Tag zu öffnen. „Wenn Gucci offen wär, hätte ich dir da ein paar Sachen gekauft“, scherzt ihr Mann. „Schade!“ Lachend gehen sie weiter.