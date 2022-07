Eilantrag in Düsseldorf : Verkaufsoffener Sonntag am 7. Augist in Bilk gekippt

Der verkaufsoffene Sonntag rund um die Arcaden im August wurde abgesagt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Verdi kritisiert nach der Absage, dass der Stadtrat die Sonntagsöffnung rund um die Arcaden beschlossen hatte.

Von Hendrik Gaasterland

Geöffnete Läden in den Düsseldorf Arcaden und an der Friedrichstraße (bis zur Querung Fürstenwall) wird es am Sonntag, 7. August, definitiv nicht geben. Die Stadt informierte am Donnerstagmorgen darüber, dass der verkaufsoffene Sonntag in Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt nicht stattfindet. Einen Tag vorher hatte die Gewerkschaft Verdi einen Eilantrag gestellt, um die Sonntagsöffnung zu verhindern.

Vom 4. bis 6. August darf in Bilk nach der Corona-Pause wieder gefeiert werden, dann kehrt das Stadtteilfest „Bilk ist auf der Rolle“ der Düsseldorf Arcaden zurück. Die Öffnung der Geschäfte am Sonntag, 7. August, sei aber gar nicht geplant gewesen, so das Centermanagement am vergangenen Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Darauf kam am Donnerstag folgende Pressemitteilung der Stadt heraus: „Der in Zusammenhang mit dem Stadtteilfest ,Bilk ist auf der Rolle‘ vorgesehene verkaufsoffene Sonntag am 7. August 2022 fällt aus. Die Veranstalterin hat das Stadtteilfest auf den Zeitraum von Donnerstag, 4. August, bis Samstag, 6. August, reduziert. Der für einen verkaufsoffenen Sonntag erforderliche Sachgrund ist damit nicht mehr gegeben.“

Info „Bilk ist auf der Rolle“ steigt Anfang August Hinweis Das Ordnungsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass Verkaufsstellen in den Stadtteilen Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt am Sonntag, 7. August, nicht geöffnet sein dürfen. Stadtteilfest In diesem Jahr nehmen die Düsseldorf Arcaden Anwohner und Besucher bei „Bilk ist auf der Rolle“ thematisch mit ins Land der aufgehenden Sonne. Wer etwa einmal wie ein echter Ninja klettern, hangeln und springen will, kann das vom 4. bis 6. August ausgiebig machen.

Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer fand die Absage des verkaufsoffenen Sonntags in ihrer ersten Reaktion „wunderbar“. Sie sagte: „Das wird ein schöner Sommersonntag für die Beschäftigten im Einzelhandel in Bilk.“ Erst nachdem Verdi das Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet habe, sei der verkaufsoffene Sonntag abgesagt worden. Zuvor sei aus dem Rathaus noch auf ausdrückliche Nachfrage mitgeteilt worden, dass es bei der Ladenöffnung am 7. August bleibe.

„Diesen verkaufsoffenen Sonntag brauchte offenbar kein Mensch – das haben jetzt auch die Einzelhandelsunternehmen festgestellt und das Fest abgesagt, das der Anlass für die Ladenöffnung sein sollte“, sagte Peifer weiter. Die Arbeitnehmervertreterin kritisierte zudem, dass der Stadtrat überhaupt im vergangenen Dezember den verkaufsoffenen Sonntag und „damit Sonntagsarbeit für die Beschäftigten an einem Sonntag im Hochsommer“ beschlossen hatte. Denn wenige Tage vor der Ratssitzung habe das Oberverwaltungsgericht auf Antrag von Verdi bereits festgestellt, dass eine Sonntagsöffnung der Düsseldorf Arcaden im Zusammenhang mit einem Weihnachtsmarkt, zu dem 5300 Besucher erwartet werden, unzulässig sei. „Und dann beschließt der Rat eine Sonntagsöffnung im Zusammenhang mit der Veranstaltung ,Bilk ist auf der Rolle‘, die mit 5300 erwarteten Besuchern genau denselben Zuschnitt hat – das hat doch ein Geschmäckle“, so die Geschäftsführerin. Bis zu einem Eilantrag hätte es auch aus einem weiteren Grund gar nicht kommen müssen. Peifer sagt: „Man sieht ja, dass ein Anruf beim Centermanagement gereicht hätte, um mitzubekommen, dass es ohnehin keinen erforderlichen Sachgrund mehr gab, wenn die Geschäfte Sonntag gar nicht öffnen sollten.“