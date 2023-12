Shopping in Düsseldorf Am Sonntag haben die Geschäfte geöffnet

Am Sonntag ist der 1. Advent, was auch bedeutet, dass die heiße Phase des Weihnachts-Shopping beginnt. Dazu haben die Düsseldorfer und die Gäste von außerhalb nicht nur am Samstag die Möglichkeit. In der Stadtmitte, in der Altstadt und in der Carlstadt können auch am Sonntag die Geschäfte öffnen. Die Öffnungszeit ist von 13 bis 18 Uhr.