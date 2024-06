Debatte in der Einkaufsstadt Verkaufssonntage auf dem Prüfstand

Info

Innenstadt Die Geschäfte dürfen in der City in diesem Jahr noch an folgenden Sonntagen öffnen: am 1. September zur Messe Caravan. Und am 1. Dezember zu den Weihnachtsmärkten.

Stadtteile Der nächste Termin in den Vierteln: am 18. August in Oberkassel zum Luegalleefest. Am 8. September folgen Eller zum Gumbertstraßenfest und Kaiserswerth zu Kaiserswerth feiert. Am 22. September dürfen Geschäfte rund um das Nordstraßenfest öffnen.