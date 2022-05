Rheinbahn in Düsseldorf : Verkauf des Neun-Euro-Tickets gestartet

Im Rheinbahn Kundencenter an der Heinrich-Heine-Allee herrschte heute ein Kommen und Gehen. Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Seit Montag können Kunden das Ticket erwerben, das Angebot wird gut angenommen. Es ist in Kundencentern, online und am Automaten erhältlich.

Der Verkauf des Neun-Euro-Tickets ist am Montag in Düsseldorf ohne größere Probleme angelaufen: Das Rheinbahn Kundencenter an der Heinrich-Heine-Allee war am Vormittag gut besucht, der Verkauf des Neun-Euro-Tickets lief gut. Eine Mitarbeiterin des Kundencenters sagte, dass es keine technischen Probleme gab. Den Ansturm der Fahrgäste auf die vergünstigten Tickets habe man bewältigen können, „aber so viel war bei uns seit Corona nicht mehr los“, sagte sie. Ein Großteil der Kunden kaufe das Ticket direkt für die vollen drei Monate, im Juni, Juli und August ist das Ticket erhältlich.

Auch Angelika Rothe griff am Montag zu, obwohl sie meistens mit dem Fahrrad unterwegs sei: „So kann ich gerade bei schlechtem Wetter auch mal die Bahn nehmen.“ Sie will das Ticket aber hauptsächlich unter der Woche nutzen, am Wochenende, so befürchtet sie, werde es ihr zu voll in den Bahnen sein. Genau für Ausflüge am Wochenende erwarb wiederum Arno Mucha das Ticket. „Ich habe schon ein Zeitticket, das Neun-Euro-Ticket hole ich jetzt noch für meine Frau. Wir wollen damit auch mal längere Touren machen.“

Aus Sicht der Rheinbahn ist der Verkauf gut gestartet. Sprecherin Annika Bödefeld sagte, genaue Zahlen seien so kurz nach Verkaufsstart noch nicht verfügbar, doch aus den Kundencentern höre sie, dass überall einiges los sei. Im Online-Shop, wo die Zugriffe schneller einsehbar seien, sei schon am Montagmittag zu sehen gewewesen, dass das Angebot gut ankomme: „Da das Ticket aber auch online, an den Automaten und in der App erhältlich ist, verteilt sich die Nachfrage gut, bisher ist keines unserer Kundencenter überrannt worden.“

Ihre Kollegen hätten einiges zu tun, gerade die Anzahl der Abo-Anträge sei gestiegen. „Eine Kollegin aus dem Kundencenter am Hauptbahnhof hat auch berichtet, dass sich teilweise kleinere Schlangen gebildet hätten. Aber die konnten immer recht schnell abgearbeitet werden.“ Das Ticket ist auch bei Vertriebspartnern der Rheinbahn erhältlich wie der Deutschen Bahn: „Das entzerrt zusätzlich, die Nachfrage verteilt sich gut“, so Bödefeld.