Verwaltungsgericht Düsseldorf Demonstranten stundenlang eingekesselt – Verfahren startet

Fast drei Jahre nach einem umstrittenen Polizeikessel gegen Demonstranten will das Verwaltungsgericht jetzt die Vorgänge aus dem Sommer 2021 juristisch aufarbeiten. Drei Klagen gegen die Polizei liegen der 18. Kammer aktuell vor. Sie alle fordern, dass die damalige Einkesslung und stundenlange Festsetzung von rund 300 Demonstrationsteilnehmern als rechtswidrig einzustufen sei. Aus Protest gegen eine damals noch in der Planung befindliche Verschärfung des NRW-Versammlungsrechts war es zu Demonstrationen gekommen. Am 10.April sollen jetzt die Klagen von drei Teilnehmern verhandelt werden.