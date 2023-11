Spendenaktionen in Düsseldorf Adventskalender für den guten Zweck

Die Kalender können per E-Mail an duesseldorf@deutscher-kinderhospizverein.de vorbestellt und in der Dienststelle des AKHD Düsseldorf, Nord Carree 1, abgeholt werden. Das ist montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr möglich. Darüber können auch weitere Verkaufsstellen in der ganzen Stadt abgefragt werden.