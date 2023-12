Düsseldorfer Vereine sind besorgt Gaslaternen, Oper, Brücken – verliert der Denkmalschutz seine Bedeutung?

Düsseldorf · Die großen Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine zeigen sich in einer gemeinsamen Erklärung in Sorge um verschiedene Denkmäler in der Landeshauptstadt.

04.12.2023 , 16:45 Uhr

Gaslaternen in der Mühlengasse in der Düsseldorfer Altstadt Foto: Endermann, Andreas (end)