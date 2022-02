Düsseldorf : Vereine sammeln Spenden für die Ukraine

Düsseldorf Der Verein Kintop und die Organisation „Deutsche Perspektiven“ bringen Sachspenden an die ukrainische Grenze. Für den Transport am Montag wird noch ein Fahrzeug gesucht.

(stz) In der Landeshauptstadt organisieren zwei Vereine Hilfskonvois mit Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Die deutsch-ukrainische Organisation „Deutsche Perspektiven e.V.“ benötigt für Montag noch ein Fahrzeug, das erste Spenden an die polnische Grenze bringt. „Dort werden die Sachen entgegen genommen und in die Ukraine gebracht“, berichtet Olga Dudko vom Oberbilker Verein. Bei der ersten Ladung gehen Unterwäsche, Lebensmittel, Hygieneartikel, Decken, Kissen und Schlafsäcke in das Kriegsgebiet. Für weitere Fahrten am Freitag stehen ein Wohnmobil, ein Bus und drei private Lkw bereit, um Spenden nach Polen zu bringen. Weitere Sachspenden sind willkommen (Luisenstraße 129, 5. Etage, Telefonnummer 015756461943).