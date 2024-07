Tiere in Düsseldorf Notpfote hilft in Krisengebieten

6. Februar 2023: Ein schweres Erdbeben erschüttert das Grenzgebiet der Türkei und Syriens. Es fordert mehr als 50.000 Todesopfer. Hundertausende verlieren ihr Zuhause. Wieder sehen die Tierschützer die Bilder im Fernsehen und beschließen, sie werden vor Ort helfen. „Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht geweint habe, als ich das erste Mal in der Ukraine war. Aber bei unserer Ankunft in der Türkei war das anders. Ich habe dagestanden und konnte nicht fassen, was wir da sahen. Noch nie habe ich eine so große Zerstörung, so viele Tote gesehen und so große Verzweiflung erlebt wie in Hatay“, sagt die Notpfote-Gründerin. Viele Haustiere waren noch in Wohnungen eingesperrt, weil die Besitzer dachten, es sei wie immer und das Beben würde schnell vorbei sein. „Wir sind in den ersten sechs Wochen in einsturzgefährdete Häuserruinen gegangen, um Tiere zu retten. Noch ein Jahr später haben wir Haustiere sicherstellen können, deren Halter verstorben waren“, erzählt die engagierte Düsseldorferin. Inzwischen fährt sie jede Woche im Wechsel mit ihrem Team in die Ukraine und in die Türkei.