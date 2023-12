Teilhabe in Düsseldorf Kabawil will wachsen

„Kabawil ist eine Insel“, so beschreibt Petra Kron, Gründungsmitglied und heute künstlerische Leiterin des Vereins, das Alleinstellungsmerkmal von Kabawil. „Bei uns begegnen sich junge Menschen, die sich sonst nicht treffen würden. In einer Gesellschaft, die mehr und mehr in einzelne Gruppen zerfällt, die untereinander kaum noch Berührungspunkte haben, wird das zunehmend wichtiger.“ Bei Kabawil könne jeder so sein, wie er beziehungsweise sie ist oder sein will. Es sei ausreichend Platz für unterschiedliche Lebensarten und Lebensentwürfe.