Integration in Düsseldorf Verein beteiligt sich an EU-Projekt zur Förderung von Frauen

Jeweils ein Workshop ist bei der der Organisation Eurocultura in Vincenza in Italien, bei Disora in Maribor, Slowenien, sowie beim Teatterimuseo in Helsinki, Finnland, entwickelt worden. Die Koordination und einen vierten Workshop übernahm die Düsseldorfer „Sophia Akademie“ Bereich Hispi. In diesem beschäftigten sich die Frauen vor allem mit dem Spracherwerb, der mit Kunst, Theater, Training von Vorstellungsgesprächen oder Jobsuche verbunden wurde. Weitere Module vertieften und wiederholten das zuvor Gelernte. Die Kurse sind speziell für und auch mit den Frauen entwickelt worden und wurden jeweils in die anderen europäischen Länder getragen – inklusive Besuchen in den jeweiligen Partnerstädten. „So konnten auch über die Grenzen hinweg Erfahrungen ausgetauscht und neue Freundschaften geschlossen werden“, erklärt Jungjohann. „Es war uns wichtig, dass alle auf einer Augenhöhe miteinander arbeiten konnten“, ergänzt Linda Schramm, Leiterin bei Hispi.