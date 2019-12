Grüne in Düsseldorf : Grüne gegen neue Einfamilienhäuser

Norbert Czerwinski von den Düsseldorfer Grünen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nicht nur in Düsseldorf, auch in Köln ist die Wohnungsnot groß. Daher wollen die Grünen in der Domstadt dem Bau von neuen Einfamilien- und Reihenhäusern nicht mehr zustimmen. Ein Vorschlag, den Norbert Czerwinski von den Düsseldorfer Grünen nicht ablehnt.

Einen solchen Beschluss habe man hier noch nicht gefasst, doch „auch wir haben immer für Verdichtung statt für den massenhaften Bau von Einfamilienhäusern plädiert“. Für Czerwinski wird das Wohnen ein zentrales Thema im Wahlkampf: „Wir werden weiter eine kritische Haltung an den Tag legen – anders als der Oberbürgermeister, der nur bauen, bauen, bauen will. Wir brauchen intelligente Lösungen.“

(gaa)