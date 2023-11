Einschränkungen für Patienten Düsseldorfer Uniklinik wird am Dienstag bestreikt

Düsseldorf · Die Uniklinik in Düsseldorf wird am Dienstag bestreikt. Patienten müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten zum Warnstreik auf. Was sie fordern.

06.11.2023, 12:25 Uhr

Die Uniklinik wurde in den vergangenen Jahren mehrmals bestreikt, im Mai 2022 streikten Klinikbeschäftigte gemeinsam mit Erzieherinnen und Erziehern. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf