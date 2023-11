Was Düsseldorfer jetzt wissen müssen Am Dienstag werden Uni und Uniklinik bestreikt

An der Uniklinik (UKD) müssen Patientinnen und Patienten am Dienstag erneut mit Einschränkungen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks im Streit um mehr Gehalt für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vor der dritten Verhandlungsrunde am 7./8. Dezember aus. Aufgerufen sind dieses Mal auch wissenschaftliche Beschäftigte der Heinrich-Heine-Universität (HHU).