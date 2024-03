„ProWein-Messe kann das nicht rechtfertigen“ Verdi klagt gegen verkaufsoffenen Sonntag am 10. März in Düsseldorf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, in der auch Beschäftigte aus dem Handel organisiert sind, will den verkaufsoffenen Sonntag zur ProWein-Messe am 10. März in Düsseldorf verhindern. Die Gewerkschaft hat am vergangenen Freitag beim Oberverwaltungsgericht NRW einen Eilantrag gestellt. Das Ziel: eine Entscheidung des Düsseldorfer Stadtrats für unzulässig zu erklären.