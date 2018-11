Düsseldorf: Verdächtiger Chemiegeruch in H&M-Filiale

Feuerwehreinsatz auf der Flinger Straße : Verdächtiger Chemiegeruch in Düsseldorfer H&M-Filiale

Einsatzfahrzeuge auf der Flinger Straße. Foto: Kevin Schmitz

Düsseldorf In einer H&M-Filiale in Düsseldorf haben Kunden und Angestellte am Samstag wegen eines „verdächtigen Chemiegeruchs“ die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten letztlich keine gefährlichen Substanzen feststellen.

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei sagte, war die Feuerwehr am Samstagnachmittag mit mehreren Messfahrzeugen in der Flinger Straße vor dem Modegeschäft im Einsatz, wo der Geruch im ersten Obergeschoss wahrgenommen worden war.

„Es wurde nichts Verdächtiges in der Luft gemessen“, sagte er. Es gebe auch keine Verletzten. Woher der Geruch kam, war unklar.

Auch in Köln hatte sich die Feuerwehr am Freitag auf die Suche nach der Ursache für einen beißenden Gestank gemacht. Mehrere Anwohner der Südstadt hatten sich gemeldet. Doch auch in diesem Fall blieb die Herkunft des Geruchs rätselhaft.

(hsr)