Feuerwehr ausgerückt : Verdächtiger Brief in Parteizentrale der Düsseldorfer Grünen

Verdächtiger Brief in Parteizentrale der Düsseldorfer Grünen

Stadtmitte Wegen eines verdächtigen Briefumschlags sind Polizei und Feuerwehr zur Zentrale des Grünen-Kreisverbands an der Oststraße ausgerückt.

Am Donnerstagmittag haben die Düsseldorfer Grünen Alarm geschlagen: In der Zentrale des Kreisverbands an der Oststraße ist ein verdächtiger Brief gelandet. Zunächst rückte die Polizei aus und überprüfte die Sendung, dann riefen die Beamten die Feuerwehr hinzu, wie es von der Polizei heißt.