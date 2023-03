Krise und Preisdruck Warum Düsseldorf 20 Prozent weniger Gas verbraucht

Die Düsseldorfer haben mit Blick auf drohende Lieferengpässe und unkalkulierbare Preissprünge erhebliche Mengen Gas eingespart. Das betrifft Gewerbekunden und Privathaushalte gleichermaßen. In einer Datenrecherche für diese Redaktion haben die Stadtwerke die wichtigsten Kennziffern ermittelt. Danach sank der Verbrauch beim Kommunalgas insgesamt um 20,6 Prozent von knapp 5,5 Milliarden Kilowattstunden (kWh) in 2021 auf 4,35 Milliarden kWh im vergangenen Jahr. Noch deutlicher fällt der Einspareffekt aus, wenn man die eigentliche Heizperiode (1. September bis 1. März) der Jahre 2021/22 sowie 2022/23 miteinander vergleicht. Hier gab es einen Rückgang um 24,02 Prozent auf 2,53 Milliarden kwh im nun zu Ende gegangenen Winterhalbjahr. „Beim Strom sind dagegen kaum Rückgänge zu verzeichnen, im Durchschnitt gehen wir von bis zu fünf Prozent weniger Verbrauch aus, die Auswertungen in diesem Bereich laufen allerdings noch“, sagt Yvonne Hofer, Sprecherin der Stadtwerke.