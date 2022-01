Forderung der Stadt Düsseldorf : Verein rät bei Belsenpark-Gebühr zu Klage

Der Belsenpark liegt in Oberkassel und Heerdt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Laut dem Eigentümerverband Haus und Grund haben die 960 Grundstückseigentümer rund um den Belsenpark gute Erfolgsaussichten, nicht die von der Stadt geforderten Gebühren bezahlen zu müssen.

Wie berichtet, will die Stadt fünf Jahre nach Eröffnung des Belsenparks rund eine Million Euro auf die Grundstücksbesitzer rund um die Grünfläche umlegen. Die Bescheide gingen laut Verwaltung im Dezember raus. Wie der Vorstand von Haus und Grund in Düsseldorf, Werner Fliescher, unserer Redaktion sagte, gab es schon einige Anfragen dazu. Der Verein rate allen Hauseigentümern, deren Grundstück nicht direkt am Park liegt, zu einer Klage gegen den Bescheid.