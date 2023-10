Große Demo in Düsseldorf Verbände fürchten drastische Einschnitte in der Betreuung

An Demo-Plakaten arbeiteten am Mittwoch auch Jennifer Schlüter und ihr Team. Die 40-Jährige koordiniert die OGS an der Montessori-Grundschule in Stockum „Wenn wir die Betreuung einschränken müssten, wäre das für viele arbeitende Eltern eine Katastrophe. Letzten Endes hängt ja ihr Job an diesem Angebot“, sagt sie. Wie wichtig in Düsseldorf eine gesicherte Betreuung im Grundschulalter ist, zeigen die Zahlen der Stockumer Schule. „Von 324 Schülern werden inzwischen 300 von uns im Offenen Ganztag betreut“, sagt Schlüter. Schon jetzt sei das System auf Kante genäht, denn pädagogische Fachkräfte sind nicht nur in Kitas, sondern auch in der OGS Mangelware. „Und von 2026 an wird es einen Rechtsanspruch auf einen Platz geben. Wie soll das gehen, wenn wir kein Geld mehr für zusätzliches Personal haben“, meint die 40-Jährige.