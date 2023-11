Freizeit in Düsseldorf Veranstaltungstipps unter der Woche in Düsseldorf

Tanztheater In dem Stück „All about Love“ beschäftigt sich das Duo Elbers/Zhukov mit der Behauptung, dass Gefühle und Liebe immer mehr mit Konsum verschmelzen. Dabei geht es auch um die Frage, welche Vorstellungen von Liebe neu gedacht werden können. Tickets für die Vorführung im FFT, Konrad-Adenauer-Platz 1, am Freitag ab 19 Uhr gibt es für 16 Euro (10 Euro ermäßigt).