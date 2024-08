Kunstperformance zum Abschluss Veranstaltungsreihe zum Thema Demenz

Am 5. September wird Thomas Zeile, Chefarzt für Geriatrie und Frührehabilitation, von 19.30 bis 21 Uhr an der Görresstraße 3 Fragen rund um das Thema Demenz beantworten. Unter dem Titel „Was ich schon immer über Demenz wissen wollte“ klärt er über die Formen und Verläufe der Krankheit auf und thematisiert die Veränderungen im emotionalen Leben der Betroffenen. Eine Woche später, am 12. September, wird die Demenz-Expertin Barbara Klee-Reiter in ihrem Vortrag „Leben und Sterben mit Demenz: Der Duft der Hoffnung“ aufzeigen, wie man mit den Herausforderungen dieser Krankheit umgehen kann. Von 19.30 bis 21.00 Uhr spricht sie ebenfalls an der Görresstraße 3 über ihre Erfahrungen und wie Angehörige und Betroffene mit dieser Krankheit konstruktiv umgehen können und warum es in jeder Phase Hoffnung gibt.