Hochprozentiges Event „ProWein goes City“ mit mehr als 100 Veranstaltungen

Die mehr als 100 Veranstaltungen von 58 verschiedenen Anbietern finden zum größten Teil in Düsseldorf statt, von Heerdt über die Innenstadt bis nach Derendorf oder Kaiserswerth. Einzelne Veranstaltungen gibt es auch in umliegenden Städten wie Meerbusch, Neuss und Velbert. Offizieller Auftakt der Reihe ist ein „Genussabend“ in der Classic Remise in Eller am 7. März, bei dem Winzer aus sechs Nationen ihre Weine zum Probieren anbieten und auch der besondere Inklusionswein „Das blaue Schaf“ präsentiert wird. Die Destination Düsseldorf wird an diesem Abend eine Tombola veranstalten, deren Erlös an ein inklusives Sportprojekt der Lebenshilfe geht. Letzter Veranstaltungstag ist der 12. März.