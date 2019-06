Tipps für Düsseldorf : Von der Seifenblasenwerkstatt bis zur Salsa

Düsseldorf In den kommenden Tagen ist in Düsseldorf für Groß und Klein wieder allerhand los.

Walk of Pride Während New York das Stonewall-Jubiläums-Wochenende mit vier Millionen Besuchern feiert, gibt es auch in Düsseldorf eine Veranstaltung, die an den Aufstand von 1969 erinnert. Der Pride Düsseldorf veranstaltet den ersten „Walk of Pride“ unter dem Motto „50 Jahre Courage“. Los geht es am Berliner Imbiss auf dem Graf-Adolf-Platz 1, am Samstag, 29. Juni um 14 Uhr.