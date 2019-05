Veranstaltungen in Düsseldorf : Warum ist auf dem Burgplatz kein Schloss?

Eine Führung im Schlossturm gibt es auch auf Japanisch. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf (osk) Eine Führung durchs SchifffahrtMuseum, auf Deutsch oder anlässlich des Japan-Tages auch mal auf Japanisch, sowie ein Ausflug in die Modegeschichte Düsseldorfs. Am Wochenende gibt es wieder jede Menge interessanter Veranstaltungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hier ist eine kleine Auswahl.

Abenteuerliche Geschichten Im SchifffahrtMuseum im Schlossturm, Burgplatz 30, erfahren Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr, warum auf dem Burgplatz nur noch der Schlossturm ohne Schloss steht. Es kursieren in Düsseldorf die abenteuerlichsten Geschichten, warum das Schloss verschwinden musste. Fest steht, dass am 27. Mai 1889 mit den Abbrucharbeiten begonnen wurde. Eine Anmeldung zu der Führung ist nicht erforderlich. Informationen sind dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0211- 89-94195 erhältlich.

Schräge Mode Von Tütenärmeln und Gänsebäuchen – Das Stadtmuseum Düsseldorf, Berger Allee 2, lädt am Sonntag, 26. Mai, zum Ausflug in die Düsseldorfer Modegeschichte. Die Familienführung mit dem Titel „Wie sehen die denn aus?! ‚Verrückte Mode‘ in der Stadtgeschichte“ findet von 15 bis 18 Uhr statt. Im Anschluss an den Rundgang durch das Museum können mit einfachen Materialien bunte Kopfbedeckungen gefertigt werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.