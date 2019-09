80 Veranstaltungen : Düsseldorf steht im Zeichen der digitalen Bildung

Auch er kommt zum Düsseldorfer Tag der Bildung: You Tuber Rezo, der mit seit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ für Aufsehen sorgte. Foto: dpa-Bildfunk. Foto: dpa/-

Düsseldorf Der erste Tag der Bildung in Düsseldorf beschäftigt sich mit dem digitalen Wandel. 80 Veranstaltungen werden angeboten – überwiegend in der City. Viel Andrang dürfte es bei einer Diskussion geben, an der You Tuber Rezo teilnimmt.

Von Jörg Janssen

Schule, Arbeitsplatz, Autofahren, Roboter in Werkshallen und Kliniken: Die Digitalisierung verändert unser Leben. Wer besser verstehen will, was das konkret heißt, sollte sich den morgigen Samstag (14. September) vormerken. Diesen Tag widmet Düsseldorf der Bildung im digitalen Zeitalter. Stadt und die beiden großen Kammern verwandeln schwerpunktmäßig die Innenstadt in einen großen Bildungsparcours. Bei mehr als 80 Veranstaltungen werden Bürger aus allen Genera­tionen erwartet. Der Themenbogen ist weit gespannt und reicht von einem Vortrag zum Arbeitsmarkt der Zukunft über Workshops, in denen man Programmieren lernt, bis hin zu einer digitalen Rallye durch die Ausstellung „Romantik und Revolution“ im Heine-Institut.

„Wir wollen an diesem Tag Antworten geben, nicht zuletzt auf die Frage, wie bei all den Veränderungen die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen gesichert werden kann“, sagt Dagmar Wandt, Leiterin des Schulverwaltungsamts. Düsseldorf hält sie für gut aufgestellt. Bei der digitalen Ausstattung der Schulen setze die Stadt Maßstäbe.

In die Debatte wird mit Rezo auch einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands eingreifen. Der Mann, der die CDU mit einem millionenfach geklickten Video in die Defensive brachte, diskutiert auf Einladung der evangelischen Kirche von 15.30 bis 17.30 Uhr im Plenarsaal des Rathauses mit Spiele-Entwickler Armin Josua, Medienpädagoge Andreas Mertin, Bernd Beuscher, Professor für Praktische Theologie, sowie Oberbürgermeister Thomas Geisel. Wer zuhören will, sollte sich wegen des erwarteten Andrangs ab 11 Uhr im Zelt 8 kostenlos eine Eintrittskarte besorgen.

Dem Düsseldorfer Handwerk ist das Thema so wichtig, dass es den traditionellen Tag des Handwerks mit dem ersten Düsseldorfer „Tag der Bildung“ zusammenlegt. 20 Zelte und Außenbereiche werden auf dem Heinrich-Heine-Platz aufgebaut. „Bildung gehört zur DNA des Handwerks. Wie sich digitale und traditionelle Lebenswelten ergänzen, wollen wir dort erfahrbar machen“, sagt Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert.

Mit einem eigenen Stand ist auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) vor Ort. „Uns ist wichtig, Schüler noch stärker für Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen. Lohnen kann sich der Besuch auch für jene, die noch einen Ausbildungsplatz suchen. „Die Chancen stehen gut, dass das noch in diesem Jahr klappt, wir können an diesem Tag interessierten jungen Menschen wichtige Tipps geben“, sagt Berghausen.

Zu den weiteren Höhepunkten des Programms, das von 11 bis 16 Uhr geht, zählen der Vortrag „Digitalisierung: Was Bildung jetzt leisten muss“ von Christian Stöcker (Rathaus, Plenarsaal, 12.30 Uhr), das Angebot der Freien Christlichen Gesamtschule „Kirchenfenster reloaded“ (Alte Kämmerei neben dem Rathaus), Music Digital – Musik machen am Tablet (Zelt 1 auf dem Marktplatz) und der Workshop zur Gestaltung einer Internetplattform speziell für Senioren (Lambertussaal, Stiftsplatz 3).