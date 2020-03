Konzerte, Feste, Wettkämpfe : Veranstalter in Düsseldorf sollen Risiko selbst einschätzen

Veranstalter in Düsseldorf sollen Risiko selbst einschätzen

Düsseldorf Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern werden wegen des Coronavirus abgesagt – aber was ist mit Festen, Kultur- oder Sportveranstaltungen, die unter dieser Grenze liegen? Die Stadt Düsseldorf hat jetzt eine Checkliste vorgelegt.

Anhand der Liste soll der Veranstalter selbst einschätzen können, wie hoch das Ansteckungsrisiko wäre. Die Idee hat die Landeshauptstadt aus Köln übernommen. Die Stadt will sie zügig über ihre Internet-Seite verfügbar machen, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Notfallpraxis in Düsseldorf schafft Nachtdienst ab

Angriff auf Ärzte : Notfallpraxis in Düsseldorf schafft Nachtdienst ab

Diese Veranstaltungen in Düsseldorf werden abgesagt

Das Coronavirus und seine Folgen : Diese Veranstaltungen in Düsseldorf werden abgesagt

Neun weitere Infizierte in Düsseldorf

Coronavirus : Neun weitere Infizierte in Düsseldorf

Auch in Düsseldorf führt die Sorge vor der Ausbreitung des Virus zu reihenweise Absagen von Veranstaltungen, auch wenn Höchstgrenze nicht überschritten wäre. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) spricht von einer „unglaublichen Dynamik“, die das Thema Corona bekommen habe. Längst geht es nicht mehr nur um Events in den nächsten Wochen: Auch Termine im Sommer stehen auf der Kippe, weil Veranstalter durch eine frühzeitige Absage auf geringeren Kosten sitzenbleiben könnten. Geisel nannte sogar die im Juni stattfindende Rheinkirmes als Beispiel.

Die Stadtspitze trifft am Freitag mit Vertretern der Veranstaltungsbranche zusammen, darunter Schausteller oder Sportveranstalter. Laut Geisel will die Stadt dabei unterstützen, dass nicht jetzt schon Termine in ferner Zukunft gestrichen werden. Der CDU-Oberbürgermeister-Kandidat Stephan Keller fordert einen „kommunalen Unterstützungsfonds“ für Kulturschaffende und nicht-kommerzielle Sportveranstaltung.