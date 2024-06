Classic Days in Düsseldorf Veranstalter sagt Oldtimer-Festival 2024 wegen Bürokratie ab

Zehntausende Besucher, Tausende Auto-Raritäten aus aller Welt, eine Schaufahrt auf dem Messe-Parkplatz – all das wird es in diesem Jahr nicht geben. „Schweren Herzens müssen wir die Classic Days 2024 in Düsseldorf absagen“, schreiben die Veranstalter des Oldtimer-Festivals in einer Mitteilung von Mittwoch. Der Hauptgrund nach Angaben des ehrenamtlichen Veranstaltervereins: Es gebe noch keine genauen Vorgaben und „Genehmigungsdetails“ seitens der Stadt Düsseldorf. Aufgrund „schier übergreifender Bürokratie“ müsse die geplante 17. Ausgabe des Szenetreffs daher ausfallen. Ein Sprecher der Stadt schreibt auf Anfrage, man könne „die erhobenen Anschuldigungen nicht nachvollziehen“.