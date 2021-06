Freilufterlebnis in Düsseldorf : Veranstalter sagt Fischmarkt für die ganze Saison ab

Freilufterlebnis in Düsseldorf

Der Fischmarkt am Rheinufer in Düsseldorf wird dieses Jahr nicht stattfinden. Foto: Rheinlust

Düsseldorf Die Agentur Rheinlust wollte die Fischmarkt-Saison am 1. August starten. Jetzt hat sie den Markt am Rheinufer komplett für dieses Jahr abgesagt – wegen neuer Corona-Risiken und harter Auflagen.

Viele Fans des Düsseldorfer Fischmarkts werden traurig sein: Auch aus dem verschobenen Start des beliebten Events am Tonhallenufer wird nichts. Eigentlich findet der erste der acht jährlichen Märkte im April statt, wegen hoher Corona-Zahlen ging das dieses Jahr nicht. Dann wurde der 1. August angepeilt, Anfang Juni verkündete die Agentur Rheinlust diesen Termin auch noch. Nun aber die Vollbremsung: Mit dem Fischmarkt wird es dieses Jahr gar nichts.

Auf Facebook teilte die Agentur jetzt mit: „Aufgrund der aktuellen neuen Entwicklungen der Corona-Pandemie sind wir zu dem Entschluss gekommen, den Fischmarkt nun doch in der Saison 2021 auszusetzen. Mit der neuen Delta-Variante und den vollen EM-Stadien ist es uns zu ungewiss, was in den kommenden Wochen und Monaten auf uns zu kommt.“