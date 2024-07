Aus NRW nach Frankreich Düsseldorf verabschiedet zwölf Sportler zu den Olympischen Spielen nach Paris

So ganz habe er noch nicht realisiert, dass er schon bald in Paris starten werde, sagte am Donnerstag Philip Hebmüller. Mit gerade einmal 17 Jahren ist er der jüngste Sportler aus dem „Team Düsseldorf“. Für den sehbehinderten Schwimmer ist es die erste Teilnahme an den Paralympics, die am 28. August beginnen. „Mein Ziel ist es, bis ins Finale zu schwimmen und dort mitzumischen“, sagte er.