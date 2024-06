Mobilität in Düsseldorf Per Rad von Gerresheim nach Wuppertal

Eine Machbarkeitsstudie unter Einbeziehung des ADFC hat ergeben, dass diese schnelle Radwegeverbindung für die Alltagsmobilität und als Alternative für Berufspendler sinnvoll erscheint und das Projekt nunmehr konkret in Angriff genommen werden kann. Die Route startet in Wuppertal-Vohwinkel (dort mit Anschluss an die Nordbahntrasse) und verläuft über die Stadtgebiete von Haan, Hilden und Erkrath entlang der Rothenbergstraße und vorbei am Unterbacher See über die Kreuzung Vennhauser Allee bis zum Kamper Weg. „Ziel ist der relativ hohe Ausbaustandard von Radvorrangrouten analog zu den Radleitrouten Düsseldorfs“, erklärt Benedikt Döpp vom Amt für Verkehrsmanagement. Wichtig: Wesentliche Streckenabschnitte befinden sich in der Baulastträgerschaft des Landesbetriebs Straßenbau NRW und erfordern eine gesonderte Betrachtung. „Der Landesbetrieb hat aber bereits eine generelle Kooperationsbereitschaft signalisiert“, so Döpp.