Pflanzenbasierte Restaurants in Düsseldorf „Vegane Küche ist nicht langweilig, sondern vielfältig“

Der Markt für pflanzliche Ernährung entwickelt sich tendenziell steigend. Abseits von Tofu und Salat gibt es eine Vielzahl an Alternativen. Und auch Restaurants sehen ihre Chance in der veganen Küche und wollen auf ganzer Länge mit ihren Konzepten punkten. Ihre Mission: den Menschen zeigen, dass rein pflanzliche Küche nicht nur gesund ist, sondern auch vor allem lecker, vielfältig und kaum vom Original zu unterscheiden.



Tô1980 Es war das erste vegane vietnamesische Restaurant in Düsseldorf und machte vor fünf Monaten seinen zweiten Standort in Pempelfort auf: das Tô1980. Ein Familienrestaurant, das sein Heimatgefühl und veganes Essen Menschen näher bringen will. Alles ursprünglich nach Omas Art, nur weiterentwickelt.