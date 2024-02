Ehrenamtlicher Zoch im Viertel Der Veedelszug in Mörsenbroich begeistert die Kinder

Die Idee zu einem ehrenamtlichen Karnevalzug überzeugte vor allem Carmen Motzkus: „Ich finde es schön, dass sich Firmen beteiligen und damit vor allem den Kindern eine Freude machen.“ Auch ihre zweijährige Tochter Flora und die drei Jahre ältere Schwester Felizitas, fingen als Frosch und Vampir verkleidet eifrig die Bonbons ein. „Für die Mädchen ist es das zweite Mal, dass sie bei dem Zug hier in Mörsenbroich dabei sind. Ich komme gerne mit ihnen her, weil es nicht so groß und voll ist, wie bei den Hauptzügen“, so Motzkus.