Vater und Sohn vor Gericht Hohe Geldstrafe für Attacke auf Düsseldorfer Ordnungsamt

Wenn der Vater mit dem Sohne ausgeht…dann kann das teuer werden. Das erfuhren ein 63-Jähriger und sein Filius (34) am Donnerstag beim Amtsgericht. Nach einem stundenlangen Umtrunk sollen beide im Juli 2021 nachts vor einer Kneipe in Flingern in einen Streit mit Gästen geraten sein – und danach zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts als Streitschlichter übel attackiert haben. Beide Angeklagten schilderten jedoch, sie könnten sich an den Vorfall nicht mehr erinnern. Die Richterin differenzierte bei ihrem Urteil sorgsam und deutlich: Der Vater wurde freigesprochen, der Sohn muss jetzt 2400 Euro Strafe zahlen.