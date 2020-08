Düsseldorfer Kneipenfassade mit Honig beschmiert : Vandalismus an der Destille

Carlstadt Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag die Fassade und den Außenbereich der Düsseldorfer Traditionskneipe „Destille“ mit Honig und Salz beschädigt.

Über die Pflanzen wurde eine Schicht Salz gelegt. Seit 1975 arbeitet sie in der Kneipe, seit gut 37 Jahren nun am aktuellen Standort. „So was hab ich noch nicht erlebt“, sagt sie, „Da wollte uns jemand ärgern“. Stunden hätten sie geputzt. Bis alles weg ist, wird es aber wohl noch dauern. Honigreste, die hinter einer, an der Fassade angebrachten Tafel heruntergelaufen sind, sind noch gut zu erkennen. Auch auf dem Holzboden der Terrasse sieht man eingezogene Honigflecken. „Durch den Honig sollten wohl Wespen angezogen werden“, sagt die Inhaberin. Auch das Salz soll den Pflanzen schon geschadet haben.