Sachbeschädigung Vandalismus an der Hochschule Düsseldorf

An einem Verwaltungsgebäude an der Rather Straße seien zwei Fenster mit Steinen beschädigt worden. Der Schaden könne aktuell nur geschätzt werden, bewege sich aber vermutlich in einem fünfstelligen Bereich. Der Vandalismus sei angezeigt worden – ein Tatmotiv könne aus taktischen Gründen nicht genannt werden, wie die Pressesprecherin erklärt.